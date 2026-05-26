Инженер Багров посоветовал размещать верхний край экрана монитора на уровне глаз

Длительная работа за компьютером может негативно сказаться на здоровье человека. Инженер-конструктор Игорь Багров дал советы по правильному обустройству рабочего места, сообщил Piter.TV .

По его словам, оптимальная дистанция от глаз до экрана — 60–80 сантиметров. Верхний край монитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже. При работе с несколькими экранами основной следует разместить по центральной оси, а дополнительный — сбоку.

Специалист напомнил, что синее свечение экрана может нарушить выработку мелатонина и циркадный ритм. Чтобы минимизировать влияние синего света, рекомендуется использовать ночной режим или теплый цветовой фильтр после 19 часов.