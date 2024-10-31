Инвестор Воронков рекомендовал выбирать Индонезию и ЮАР для покупки недвижимости

Покупка иностранной недвижимости остается популярным способом инвестирования. Однако из-за воздействия санкций список перспективных стран для вложений россиян кардинально изменился, рассказал инвестор Александр Воронков сайту «ФедералПресс».

По его мнению, сейчас лидером стран для покупки зарубежной недвижимости является Индонезия. Она выделяется за счет активного развития строительства, количество интересных предложений постоянно растет.

К неочевидным вариантам относится Южно-Африканская Республика. Через несколько лет этот регион может стать привлекательной туристической зоной и выгодной территорий для инвестиций, резюмировал Воронков.

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