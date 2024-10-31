Инвестор Воронков рекомендовал выбирать Индонезию и ЮАР для покупки недвижимости

По его мнению, сейчас лидером стран для покупки зарубежной недвижимости является Индонезия. Она выделяется за счет активного развития строительства, количество интересных предложений постоянно растет.

К неочевидным вариантам относится Южно-Африканская Республика. Через несколько лет этот регион может стать привлекательной туристической зоной и выгодной территорий для инвестиций, резюмировал Воронков.