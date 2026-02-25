Инвестор Виноградов призвал при покупке новой квартиры обращать внимание на дефекты

При покупке новой квартиры можно обратить внимание на дефекты, которые станут основанием для снижения цены или для того, чтобы застройщик устранил их до передачи документов. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

Он отметил, что недочеты могут включать трещины в несущих конструкциях или перегородках, значительные неровности пола и проседания стяжки, а также вмятины и дефекты на стенах. Такие проблемы могут свидетельствовать о скрытых повреждениях и некачественной отделке.

Еще несколько дефектов, на которые стоит обратить внимание, — это проблемы с гидро- и теплоизоляцией, неисправности инженерных сетей, запах сырости или затхлости, а также некачественная отделка или использование материалов низкого качества.

По словам Виноградова, при обнаружении этих дефектов можно требовать либо снижения цены, либо их устранения до передачи документов на квартиру.