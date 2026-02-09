Инвестор Терисаян рассказал, что все больше людей начинают ценить спокойную среду при поиске жилья

Жизнь в современном мегаполисе ежедневно подбрасывает жителям множество раздражителей: это и постоянный гул, и визуальный шум от рекламы и экранов, и бесконечный поток уведомлений на смартфонах. Подробнее рассказала инвестор проектов «Папушево Парк» и «Президенция Монави» Артур Терисаян в беседе с «Известиями» .

По его словам, все больше людей начинают ценить спокойствие и ищут комплексные среды для восстановления — с приватностью, зелеными зонами и продуманной инфраструктурой.

«Можно выделить несколько типов шума, влияющих на нервную систему: физический, связанный с транспортом и стройками; информационный — от новостных лент и мессенджеров; психологический — проявляющийся в постоянном ощущении контроля», — пояснил эксперт.

Терисаян подчеркнул, что новые форматы жилой среды часто передают часть бытовых процессов управляющим компаниям, чтобы снизить ежедневную когнитивную нагрузку на жителей. Это позволяет людям больше времени уделять семье, отдыху и личным интересам.