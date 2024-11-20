Инвестор Стольников посоветовал в ближайший год не вкладывать сбережения в жилую недвижимость

Жилая недвижимость будет представлять не самый выгодный сектор для инвестиций в следующие полгода-год. Об этом рассказал глава дирекции управления альтернативными инвестициями УК «Альфа-Капитал» Владимир Стольников в беседе с «Известиями» .

Эксперт посоветовал на время отложить улучшение жилищных условий в Москве. Однако к концу текущего года или в I квартале 2025 года рынок может пополниться отдельными точечные предложения от застройщиков.

При заключении сделки по программам рассрочки нужно внимательно изучить стоимость продажи. Чаще всего при рассрочке появляется высокая наценка на один квадратный метр, отметил Стольников.