Инвестор Сидоров отметил, что длительный рост цен на золото связан с глобальной экономической нестабильностью

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров в интервью RT подчеркнул, что длительный рост цен на золото является ожидаемым явлением в условиях глобальной экономической нестабильности.

«Основные драйверы роста — масштабные покупки центральных банков, активный приток средств в биржевые фонды (ETF) и повышенный спрос на защитные активы на фоне геополитической напряженности и опасений рецессии», — отметил Сидоров.

Он указал, что после июльской паузы центральные банки в августе вновь начали активно закупать золото, увеличив мировые резервы на 15 тонн. При этом институциональные инвесторы вложили в золотые ETF более 13 миллиардов долларов в сентябре, что стало рекордом с 2020 года.

Эксперт предположил, что в ближайшей перспективе цены на золото продолжат расти. К концу года они могут достигнуть значений в диапазоне 4200—4500 долларов при сохранении текущих тенденций, подытожил инвестор.