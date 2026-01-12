Инвестор Селиванов заявил, что капитал в 300 тысяч рублей не принесет значительного пассивного дохода

Инвестор Сергей Селиванов в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, какие стратегии могут быть неэффективными при различных уровнях капитала.

По словам эксперта, если у вас есть 300 тысяч рублей, то рассчитывать на значительное изменение жизни за счет пассивного дохода не стоит.

«Это будет психологический эксперимент, но хорошая тренировка», — отметил он.

С такой суммой возможностей для инвестиций немного: обычно можно либо объединиться с другими инвесторами в синдикате, поскольку хорошие активы, генерирующие стабильный доход, стоят намного дороже, либо можно начать с публичного рынка и проверенных дивидендных компаний.

Если же капитал составляет от 30 до 300 миллионов рублей, то появляется возможность формировать портфель из cash-flow assets: небольших производств, сервисных компаний, объектов B2B-аренды, логистических и складских активов, добавил Селиванов.