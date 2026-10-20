Инвестор Максимченков призвал начинать формировать финансовую грамотность у детей с предоставления им выбора в тратах

Обучение детей финансовой грамотности нужно начинать с бесед о семейном бюджете и предоставления им выбора в тратах. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс» со ссылкой на инвестора Алексея Максимченкова.

По словам эксперта, для ребенка важнее сформировать финансовое мышление, чем освоить строгий набор навыков. Он рекомендовал открыто обсуждать доходы и расходы семьи на практических примерах, а также давать детям возможность самостоятельно решать, как распорядиться подаренными деньгами.

Максимченков посоветовал внедрять практику внутренних семейных инвестиций с понятными регулярными выплатами и разрешать зарабатывать на дополнительных домашних делах. При этом платить за школьные оценки и спортивные достижения инвестор не рекомендует. Ошибки в покупках он назвал полезным опытом, отметив, что доступные ребенку суммы лучше ограничивать небольшим лимитом.