Финансист и основатель семейного офиса D1 Capital Данила Ладнюк рассказал NEWS.ru , что высокую доходность без рисков можно считать главным маркером финансовой пирамиды.

По его словам, чтобы отличить настоящий инвестиционный проект от финансовой пирамиды, стоит воспользоваться сервисом Центрального банка РФ «Проверить участника финансового рынка». Введя название, ИНН или ОГРН организации, можно узнать о наличии у нее лицензии. Если лицензии нет, то инвестировать средства не стоит.

«Если вам обещают 20–50% в месяц без рисков — это точно обман», — отметил эксперт.

Отсутствие прозрачности в источниках прибыли также должно насторожить инвестора. Честный бизнес всегда объясняет свою модель заработка, добавил Ладнюк.