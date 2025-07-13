Инвестор Ходченков заявил, что личные накопления на старость спасут от пенсионеров от бедности

Главная проблема российских пенсионеров – отсутствие личных накоплений. Только дисциплина и осознанность позволят сохранить финансовую свободу после завершения активной трудовой деятельности. Об этом в беседе с ИА НСН заявил основатель инвестиционного клуба «Лига Инвесторов» Евгений Ходченков.

Эксперт призвал воспользоваться программой долгосрочных сбережений (ПДС). Он уточнил, что ее участники получают налоговый вычет и поддержку государства. Годовая сумма возврата достигает 52 тысячи рублей, а при взносе свыше 400 тысяч государство добавляет дополнительно 9%. Средства застрахованы на сумму до 2,8 миллиона рублей, обеспечивая безопасность вложений.

«Пенсия – это не цифра в личном кабинете, а степень вашей свободы. Для человека, который хочет контролировать свою жизнь, вопрос "копить или нет?" давно устарел. Сегодня актуален другой подход: копить системно, эффективно и без иллюзий», — отметил специалист.

Ходченков добавил, что в странах Запада распространено автоматическое включение работников в систему пенсионных накоплений, где рекомендации предполагают откладывать 10–15% заработка ежемесячно. Эксперт убежден, что россиянам тоже стоит начать формировать собственную финансовую подушку безопасности заранее.