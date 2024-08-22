Инвестор Ходченков: обрушение мировых фондовых рынков может привести к удорожанию товаров в РФ

Основатель инвестиционной компании Евгений Ходченков рассказал, как обрушение мировых фондовых рынков скажется на россиянах. Последствия коснутся не только инвесторов, но и обычных людей, отметил эксперт в беседе с RuNews24.ru.

По его словам, компании, зависящие от фондового рынка, могут столкнуться с трудностями в финансировании. Результатом станут сокращение расходов и снижение зарплат сотрудников.

Кроме того, эксперт указал на вероятность удорожания некоторых товаров из-за скачков курсов валют. Вместе с тем возможно и падение покупательной способности, добавил «ФедералПресс».

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