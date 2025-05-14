Инвестор Хайдер: спрос на недвижимость вырастет из-за снижения количества новостроек

Покупка недвижимости — это по-прежнему выгодный способ вложения средств, поскольку спрос на нее будет только расти. Таким мнением поделилась эксперт по финансам и инвестициям Юлия Хайдер в беседе с «Москвой 24» .

По словам специалиста, ипотека станет доступнее благодаря снижению ключевой ставки в будущем. А вот держать деньги на депозитах будет уже не так выгодно. Поэтому россияне начнут искать другие способы инвестирования. В этом плане покупка недвижимости является наиболее подходящим вариантом, отметила Хайдер.

Важно учитывать, что количество новых домов за последние годы сократилось. Когда спрос на жилье увеличится, это также приведет к росту цен.

Кроме того, аренда жилья останется востребованной, ведь не каждый может позволить себе купить квартиру. Покупка недвижимости для сдачи в аренду принесет хороший доход, добавила эксперт.