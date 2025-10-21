Инвестор Файнман отметил, что инвестиции в драгоценные камни могут приносить хорошую доходность

Инвестиции в драгоценные камни могут приносить хорошую доходность, но требуют тщательного подхода и профессиональных консультаций, сообщил в беседе с ИА НСН финансовый эксперт Игорь Файнман. По его словам, доходность от покупки качественных камней может достигать 30% годовых, но только на длительном периоде времени, в пределах пяти-десяти лет.

Файнман подчеркнул, что для приобретения настоящих бриллиантов необходимы значительные денежные средства, исчисляемые десятками миллионов рублей. Инвестировать в драгоценные камни целесообразно только после консультации с профессионалами, знающими особенности рынка и специфику подбора камней.

Файнман также отметил, что большинство россиян не занимаются инвестициями в бриллианты, и доля таких вложений в России не превышает 1%. Инвестировать в драгоценные камни стоит только после всестороннего анализа рынка и консультации с профессиональными экспертами.