Инвестор Аверс посоветовала снимать жилье и копить деньги вместо ипотеки

Эксперт рынка недвижимости и инвестор Ксения Аверс предложила россиянам альтернативы покупке квартиры или дома в кредит. Об этом сообщил News.ru .

Специалист посоветовала снимать жилье, а свободные деньги вкладывать в облигации федерального займа или копить на вкладе. Такой вариант станет отличной заменой ипотеке, считает эксперт.

«Гораздо выгоднее сегодня снимать жилье, а деньги, отложенные на первый взнос, либо положить на вклад, чтобы они приносили процентный доход, либо вложить в ОФЗ с коротким сроком погашения, либо вообще купить криптовалюту», — пояснила инвестор.

По ее словам, последний инструмент стоит использовать лишь тем, кто обладает соответствующими знаниями и опытом. Аверс также заявила, что целесообразнее отложить покупку квартиры и дождаться улучшения условий кредитования.