Инвестор Аушев связал служебный роман с возможностью карьерного роста

Роман на рабочем месте может стать стимулом для карьерного роста и увеличения амбиций. Об этом сообщил инвестор Ибрагим Аушев в беседе с News.ru .

По его словам, романтические чувства способны выступать в роли спасательного круга в условиях дедлайнов и стресса. Когда проект находится под угрозой, а ситуация напряженная, наличие поддержки от партнера может стать ключевым фактором.

«Вдохновляющий пример: ваш партнер добился успеха, и вы тоже заряжаетесь амбициями», — добавил специалист.

Аушев сравнил подобные отношения с командной игрой, где успех одного становится общим достижением.