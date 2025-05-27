Инвестор Аушев призвал бизнесменов не игнорировать присутствие в соцсетях

Инвестор Ибрагим Аушев в беседе с NEWS.ru рассказал, что многие перспективные предприятия терпят крах из-за недооценки важности письменных договоренностей и присутствия в социальных сетях. Такие ошибки могут привести к финансовым потерям и репутационным рискам.

Аушев подчеркнул, что все договоренности в бизнесе необходимо фиксировать письменно, чтобы избежать проблем в будущем. Также он отметил, что игнорирование социальных сетей может стать серьезной ошибкой, даже для компаний, занимающихся производством традиционных товаров, таких как подшипники или текстиль.

Кроме того, инвестор указал на важность умения делегировать задачи. Однако он предупредил, что не стоит перекладывать всю работу на помощника, так как это может привести к нежелательным последствиям. Лучше начать с малого и постепенно расширять круг обязанностей сотрудников.

Аушев рекомендовал бизнесменам следить за тенденциями рынка, изучать аналитику и быть готовыми к изменениям. По его словам, способность быстро реагировать на перемены может помочь сохранить проект и сделать его успешным.