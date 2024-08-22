Инвестиционный советник Кузнецова: в РФ не очень востребованы вещи люкс-сегмента

Россияне ориентируются на разумное потребление при покупке одежды и обуви. Об этом рассказала инвестиционный советник Юлия Кузнецова в беседе с РИАМО .

По ее словам, многие фирмы перенесли производство из РФ в Китай, из-за чего могут появиться проблемы в логистике, поставках и оплатах. Однако население вряд ли ощутит дефицит товаров благодаря тренду на разумное потребление.

Так, среди граждан РФ, отметила эксперт, не очень востребованы товары люксового сегмента. К причинам относятся высокая инфляция и курс валют по отношению к рублю, добавила газета «Петербургский дневник».