Инвестиционный советник Кузнецова: в РФ не очень востребованы вещи люкс-сегмента

Россияне ориентируются на разумное потребление при покупке одежды и обуви. Об этом рассказала инвестиционный советник Юлия Кузнецова в беседе с РИАМО.

По ее словам, многие фирмы перенесли производство из РФ в Китай, из-за чего могут появиться проблемы в логистике, поставках и оплатах. Однако население вряд ли ощутит дефицит товаров благодаря тренду на разумное потребление.

Так, среди граждан РФ, отметила эксперт, не очень востребованы товары люксового сегмента. К причинам относятся высокая инфляция и курс валют по отношению к рублю, добавила газета «Петербургский дневник».

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