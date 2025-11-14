Инвестиционный советник Кузнецова сообщила, что в 2026 году минимальная ключевая ставка может достигнуть 13%

В следующем году минимальная ключевая ставка может достигнуть 13%. Об этом сообщила инвестиционный советник Юлия Кузнецова в беседе с радио Sputnik .

Сейчас снижение ставки происходит небольшими шагами по 0,5%, что способствует сдерживанию инфляции.

«Когда деньги дорогие, а они сейчас дорогие, их никто не будет брать в кредит и тратить. А у нас именно траты провоцируют инфляцию», — пояснила специалист.