Инвестиционный советник Кузнецова назвала многочисленные подписки новой формой финансовой утечки

Многие сталкиваются с ситуацией, когда деньги неожиданно заканчиваются, несмотря на отсутствие крупных трат. Life.ru выяснил, почему это происходит, и как мы перестаем замечать утечки средств.

Инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова объяснила, что «черная дыра подписок» — это новая форма финансовой утечки.

«Каждая подписка стоит „всего 199–399 рублей“, сервисы подключаются в один клик, а деньги списываются незаметно», — говорит она.

Именно автоматизация отключает контроль над расходами. Сегодня у среднего пользователя в России от семи до 12 активных подписок, и более половины списаний совершаются по услугам, которыми человек фактически не пользуется. Это происходит из-за эффекта «малой суммы», автоматического пролонгирования и иллюзии доступности сервисов в цифровой среде.

Кузнецова поясняет, что даже 10 подписок по 299 рублей в месяц — это почти 36 тысяч рублей в год. В масштабах семьи получается значительно больше. Эти суммы могли бы работать в виде накоплений или инвестиций.

Чтобы вернуть контроль над финансами, нужно провести аудит всех регулярных списаний, отменить лишние сервисы, объединить семейные планы и установить лимиты. Осознанное отношение к своим привычкам помогает изменить их и стать более финансово осознанным.