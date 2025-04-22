Инвестэксперт Шавнев: для инвестиций россияне приобретают однокомнатные квартиры

Для одного человека или пары, по мнению россиян, оптимальна двухкомнатная квартира. А вот для инвестиций граждане хотели бы приобрести однокомнатную. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказал специалист в сфере инвестиций на рынке недвижимости Евгений Шавнев.
Для проживания россияне предпочитают двухкомнатные квартиры, а для сдачи в аренду — однокомнатные, отметил эксперт. По его словам, средняя стоимость квадратного метра в новостройках России составляет около 164 тысячи рублей, в Москве — более 390 тысяч. Покупка жилья потребует в среднем около 10 миллионов рублей, написал сайт kp.ru.
Ранее СМИ сообщали, что многие заемщики планируют использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса по ипотеке. Часть опрошенных собирается родить еще одного ребенка ради получения дополнительных государственных субсидий на покупку новой квартиры.
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