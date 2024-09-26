Интервью Daily Moscow с главой ТИОН Козловым попало в Книгу рекордов России
Масштабное по количеству знаков интервью обнародовал сайт Daily Moscow. Собеседником стал генеральный директор группы компаний ТИОН Станислав Козлов.
Публикация попала в Книгу рекордов России как самое большое в стране текстовое интервью для СМИ.
«Выпуск рекордного интервью — кульминация празднования 18-летия ТИОН», — отметила руководитель PR-направления организации Дарья Кириенко.
По ее словам, основная идея материала — знакомство читателей с историей и опытом ТИОН. Представитель группы компаний также отметила, что в публикации «каждый найдет что-то свое».
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