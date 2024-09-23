Интернет-омбудсмен Мариничев рассказал, что правительство ускорит обработку и проверку документов с помощью ИИ

Правительство разработало способ ускорить процесс получения паспортов россиянами. На форуме «Микроэлектроника-2024» в Сочи премьер-министр Михаил Мишустин предложил использовать новые отечественные процессоры для повышения скорости работы с документами. Об этом сообщил URA.RU.
Интернет-омбудсмен и член генерального совета «Деловой России» Дмитрий Мариничев сообщил что внедрение технологий и искусственного интеллекта освободит государственные органы от необходимости вручную обрабатывать заявления.
В частности, разработаны высокотехнологичные решения для быстрого распознавания документов, в том числе паспортов, с помощью искусственного интеллекта. И для ускорения таких систем можно использовать новые отечественные процессоры.
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