Интернет-омбудсмен Мариничев: компании не переходят на российский софт из-за значительных затрат

По его мнению, российские организации не переходят на отечественные аналоги, так как сама процедура требует значительных затрат и времени.

«Это напряжение всех сил, ресурсов предприятий — и финансовых, и человеческих. И это не просто. Это не на персональном компьютере одну программу на другую заменить», — отметил специалист.

Он указал на необходимость спланированной и подготовленной замены. Также важно найти хороших подрядчиков, добавил сайт «Аргументы и факты».