Интернет-омбудсмен Мариничев: компании не переходят на российский софт из-за значительных затрат

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев объяснил, почему компании в РФ продолжают использовать иностранное программное обеспечение. Слова эксперта опубликовал сайт Pravda.Ru.

По его мнению, российские организации не переходят на отечественные аналоги, так как сама процедура требует значительных затрат и времени.

«Это напряжение всех сил, ресурсов предприятий — и финансовых, и человеческих. И это не просто. Это не на персональном компьютере одну программу на другую заменить», — отметил специалист.

Он указал на необходимость спланированной и подготовленной замены. Также важно найти хороших подрядчиков, добавил сайт «Аргументы и факты».

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