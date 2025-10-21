Интернет-обмудсмен Мариничев усомнился в целесообразности идентификации по паспортным данным для доступа к контенту 18+

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с ИА НСН выразил сомнения в целесообразности обязательной идентификации по паспортным данным для доступа к контенту 18+. Член Общественной палаты РФ Евгений Машаров предложил внедрить такую систему для защиты детей от негативного контента, но Мариничев считает, что это не решит основную проблему.

По его мнению, ограничения будут действовать только на сайтах, подчиняющихся российской юрисдикции, оставляя свободный доступ к контенту, размещенному на иностранных ресурсах. Он подчеркнул, что интернет — это зеркало общества, и проблему нельзя решить простым ограничением доступа к информации.

Мариничев указал, что ограничения не решают главную проблему — низкого уровня культуры и воспитания в обществе. Ребенок, услышавший матерные выражения на улице, легко найдет аналогичные материалы в интернете. Он считает, что нужны комплексные меры, направленные на воспитание детей и подростков, а не простое ограничение доступа к сайтам.