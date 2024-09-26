Интернет-магазин «Плеер.ру» перестал работать

Интернет-магазин «Плеер.ру» временно не работает по техническим причинам. Об этом сообщили на сайте маркетплейса .

«По техническим причинам магазин и отдел клиентской поддержки не работают!» — указали в «Плеер.ру».

Покупателей попросили направлять обращения на электронную почту либо слать претензии по указанному в сообщении адресу в Москве.

Магазин уже приостанавливал работу в 2019 году. Тогда суд признал компанию-владельца «Плеер.ру» виновной в неиспользовании онлайн-касс для передачи данных ФНС.

Сам магазин основали в 2002-м, в 2013-м он занял 21-е место в рейтинге 30 самых крупных компаний Рунета, сообщал Forbes.

В середине сентября масштабный сбой произошел в работе Wildberries. Пользователи сообщали, что заказанные ими товары стали возвращать на склад и за это начали начислять штрафы. С проблемами столкнулись пользователи в Якутии, Новосибирской и Иркутской областях и Приморском крае.