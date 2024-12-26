Интернет-эксперт Букштейн: в России наблюдается стабильный спрос на iPhone

Несмотря на падение спроса на продукцию Apple в России, преданные пользователи продолжают покупать iPhone. Об этом заявил шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в разговоре с Национальной Службой Новостей.
Специалист подчеркнул, что компания сама усложняет свою работу, блокируя функции и удаляя российские приложения. По мнению эксперта, такие действия вынуждают пользователей отказываться от iOS.
Несмотря на это, доля iPhone на рынке составляет около 10%, при этом спрос на них остается стабильным, особенно после выхода новых моделей, когда старые становятся дешевле, отметил Букштейн.
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