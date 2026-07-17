Шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн рассказал, почему в России активно развиваются виртуальные мобильные операторы (MVNO). Об этом написало радио «Комсомольская правда» .

В России действует около 60 виртуальных мобильных операторов, которые используют инфраструктуру крупных телекоммуникационных компаний и могут обходиться без строительства собственной сети вышек.

По словам Букштейна, особенно активно модель MVNO развивают банки, заинтересованные в расширении собственных экосистем и привлечении клиентов. Они сотрудничают с операторами связи, чтобы предлагать дополнительные услуги и преимущества своим клиентам.

Эксперт отметил, что ранее значительную роль на телекоммуникационном рынке играли региональные операторы. В 1990-х и 2000-х годах ассоциация региональных операторов связи объединяла 30 участников, обслуживавших около 30 миллионов абонентов. Сейчас осталось семь региональных операторов, четыре из которых работают в новых регионах, а еще три — на остальной территории России.

Букштейн сравнил развитие сегмента виртуальных операторов с маркетплейсами, которые со временем начали создавать собственные банки и расширять набор услуг. Виртуальные операторы, по его мнению, заняли нишу, которую раньше занимали региональные телекоммуникационные компании.

Для банков мобильная связь становится дополнительным инструментом удержания клиентов внутри экосистемы. Доход непосредственно от телекоммуникационных услуг в такой модели может иметь второстепенное значение, поскольку оператор помогает банку укреплять отношения с пользователями.