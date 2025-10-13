Интернет-эксперт Букштейн призвал сообщать о подозрительных анонимных звонках с маркетинговыми опросами

Редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в беседе с ИА НСН призвал россиян активно сообщать о подозрительных анонимных звонках с маркетинговыми опросами, поступающими без надлежащей идентификации.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, обязывающий операторы указывать принадлежность входящих звонков компаниям и организациям, однако некоторые колл-центры пытаются обойти это требование.

Букштейн уверяет, что такие нарушения обязательно приведут к санкциям и штрафам, вплоть до отзыва лицензий. Люди не должны терпеть звонки без предупреждения о спаме, а обязаны сообщать о нарушениях в уполномоченные органы. Любая попытка выведать коды SMS-сообщений во время разговора уже трактуется как серьёзное правонарушение.

Пользователи мобильной связи имеют полное право требовать соблюдения установленных правил и оказывать помощь в наказании недобросовестных фирм. Активная позиция граждан способствует очищению рынка мобильных коммуникаций от незаконных практик и улучшает взаимодействие с операторами связи.