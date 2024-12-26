Интерес россиян к онлайн-сервисам по поиску работы вырос в 2024 году на треть

Россияне в 2024 году стали активнее пользоваться сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на них вырос с начала года на треть (33%). Такой вывод сделали аналитики Yota, изучив обезличенные данные абонентов.

В этом году соискатели проводят на таких сайтах в среднем на 19% больше времени, чем в 2023 году — по 64 минуты ежемесячно. Пик активности пришелся на летние месяцы: в июле и августе пользователи тратили на поиск работы онлайн в среднем по 86 минут.

Мужчины и женщины обеспечили примерно равный прирост — 53% и 47% соответственно. Также схож средний трафик и время, проведенные ими на сайтах.

Большинство новых соискателей — старше 46 лет. При этом доля ищущих работу в возрасте от 26 до 35 также увеличилась.

Активнее всего искали работу жители столицы Тувы Кызыла, столицы Ингушетии Магаса, а также Магадана. Санкт-Петербург в топ-30 занял последнее место, а Москва и вовсе оказалась за пределами этого списка.