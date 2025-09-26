Интерес россиян к коротким сериалам вырос четырехкратно

С начала года количество пользователей сервисов коротких вертикальных сериалов выросло в четыре раза, а среднее время просмотра — более чем вдвое. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных.

Самым популярным сервисом стал ShortTV, число пользователей которого увеличилось в 10 раз с начала года. Второе место удерживает платформа DramaBox с приростом на 70%. Замыкает тройку лидеров MoboReels, показавший 13-кратный рост аудитории.

Международный лидер рынка ReelShort занимает только четвертое место, даже несмотря на то, что единственный среди конкурентов предлагает пользователям интерфейс и субтитры на русском языке.

Формат вертикальных сериалов придумали в Китае. Каждый эпизод длится несколько минут, что удобно для просмотра в транспорте или во время перерыва. При этом сезоны состоят из 60-90 серий. Общий хронометраж сравним с полнометражным фильмом, однако смотреть такой сериал удобнее.

Основной целевой аудиторией стали зрители от 26 до 45 лет. Интересно, что среди мужчин такие сериалы популярнее, чем среди женщин: мужская доля составила 63%.

Рейтинг городов, в которых смотрят такие сериалы, возглавили Химки, где жители тратят на такой досуг в среднем до 68 минут в месяц. В топ-3 также вошли Сургут и Волжский.