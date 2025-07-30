Интерактивный арт-объект в честь изобретателя Кулибина появился в Нижнем Новгороде

В центре Нижнего Новгорода появился новый арт-объект, посвященный нижегородскому изобретателю Ивану Кулибину. Это интерактивная скульптура, олицетворяющая вечный двигатель. Ее автором выступил художник Кирилл Александров. Вдохновение для создания арт-объекта он черпал из чертежей Кулибина, сообщило ИА «Время Н» .

Композицию установили в сквере Крутого переулка, рядом с Успенской церковью, где когда-то находилась усадьба изобретателя. Жители и туристы отметил, что Нижний Новгород становится все привлекательнее благодаря новым арт-объектам.

«Ухоженный город, все подстрижено, чистенько, благоустроено. Нам очень нравится. Мы приезжаем второй раз, и вот смотрим, новые арт-объекты появляются каждый раз», —поделилась туристка Елена Вахтина.