Инструктор по выживанию Алешкин пояснил, как действовать при падении под лед

Алешкин рассказал, что росле выхода из воды следует покататься по снегу

Человек, который провалился под лед в зимней одежде, должен быстро выбраться на берег и принять меры для сохранения тепла. В беседе с RT инструктор по выживанию в дикой природе Дмитрий Алешкин пояснил, что из-за многослойности одежды пострадавший не утонет сразу. Его задача — постараться выбраться на лед или проламывать лед в сторону берега.

После выхода из воды следует немедленно покататься по снегу, чтобы он впитал влагу из одежды.

«Следующий этап — тут же покататься по снегу. Найти любой снег, по идее, идеально рыхлый, сухой… Чтобы он впитал как можно больше воды из одежды», — отметил Алешкин.

Если до теплого помещения далеко, рекомендуется развести костер и сушить одежду послойно, не раздеваясь полностью.

«Главное — еще раз по пунктам. Выбрались из воды — тут же валяетесь в снегу… Дальше либо разводите костер, либо пытаетесь быстрее добраться до тепла, до жилья, до транспорта», — добавил инструктор.