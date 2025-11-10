Инструктор по туризму Королев подчеркнул, что групповые походы в лес безопаснее одиночных
Врач-эндокринолог, инструктор по спортивному туризму Сергей Королев в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнул опасность посещения леса в одиночку. Он рекомендовал отправляться в поход группой и надевать яркую одежду, чтобы быть заметными для животных и охотников.
Королев отметил, что ходить в лес вдвоем или одному — это рискованно.
«Мы всегда идем группой, мы стараемся ярко одеться, чтобы все нас издалека видели: и звери, и охотники», — сказал он.
Инструктор также добавил, что медведь не полезет на группу ни при каких обстоятельствах, основываясь на своем опыте.