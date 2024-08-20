Инструктор по первой помощи Штыб рассказал, что ядовитая змея при укусе оставляет парные проколы на коже

Инструктор по оказанию первой помощи Максим Штыб рассказал, что делать, если человека укусила змея. Он дал рекомендации в в эфире канала «Санкт-Петербург» .

По его словам, в первую очередь, нужно определить, является ли змея ядовитой. Важно обратить внимание на особенности укуса. Если змея ядовита, то он будет сопровождаться парными колотыми ранами. В случае неядовитой — рана будет рваной.

Без срочной помощи после укуса гадюки последствия могут быть очень серьезными. Яд вызывает сильный отек и общую интоксикацию, что может привести к повреждению внутренних органов. Также возможны серьезные аллергические реакции, вплоть до анафилактического шока, а в редких случаях — даже летальный исход.

Поэтому нужно наложить повязку, кровь можно не останавливать, так вымоется часть яда. Человек должен быть неподвижен, чтобы замедлить его распространение по организму. Пострадавшему следует дать воду, а на место укуса положит холодное и вызвать скорую.