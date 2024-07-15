Инструктор по йоге Аркадьева: тренировки с козами помогают психоэмоционально разгрузиться

Инструктор по йоге Мария Аркадьева прокомментировала предстоящий в Москве мастер-класс по йоге вместе с козами. По словам специалиста, такие занятия помогут людям разгрузиться психоэмоционально, передала «Вечерняя Москва».

Тренировка пройдет во вторник, 16 июля, в парке Горького.

Инструктор рассказала, что козы могут ходить вокруг гостей, а во время выполнения асан они будут аккуратно залезать на спины.

«Такая тренировка помогает психоэмоционально разгрузиться. С ее помощью также идет восстановление мышц спины и всего организма», — сообщила она.

Аркадьева призвала поучаствовать в асанах беременным женщинам, поскольку такие занятия помогают снять тревожность перед родами.

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