Инструктор отряда «ЛизаАлерт» Мещерякова посоветовала научить ребенка оставаться на месте, если он потерялся

Летние каникулы — время, когда дети получают больше свободы, а родители начинают беспокоиться о их безопасности. Чтобы избежать опасных ситуаций, необходимо заранее обсудить с ребенком правила поведения. Инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Марина Мещерякова поделилась с KP.RU важными рекомендациями.

Первое правило, которое стоит повторить с ребенком, — что делать, если он потерялся. Необходимо оставаться на месте, оглянуться вокруг, посмотреть, кто может помочь.

«Если ты попал в незнакомое место и не понимаешь, куда идти, — первое правило: остановись», — отметила эксперт.

Мещерякова советует обращаться за помощью к безопасным взрослым. Например, к сотрудникам полиции или продавцам в магазине. Также эксперт подчеркивает, что ребенок должен знать наизусть номера телефонов родителей.

Важно обсудить с ребенком временные и территориальные рамки. Если он куда-то идет, то должен сообщить родителям, куда и на сколько. Это поможет избежать опасных ситуаций и облегчит поиск, если ребенок потеряется.

Эксперт рекомендует научить детей ничего не поднимать с земли. Соблазн подобрать на улице красивую игрушку или блестящий кошелек очень велик, но такие «находки» могут быть опасны.

Водоемы — наиболее опасное летнее место. Также стоит рассказать детям о трансформаторных будках высокого напряжения и железнодорожных путях, которые могут быть смертельно опасны, подчеркнула Мещерякова.