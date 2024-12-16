Инструктор Белых призвала сноубордистов и лыжников не игнорировать разминку перед выходом на склон
Мастер спорта и инструктор по сноуборду Мария Белых призвала сноубордистов и лыжников, в том числе опытных, не игнорировать разминку перед выходом на склон. Ее слова передал сайт Ura.ru.
Хорошая разминка, как пояснила инструктор, позволит минимизировать риск травм во время падения.
«Помашите руками, ногами, сделайте несколько приседаний. Это поможет избежать травм и настроит тело на активную работу», — дала совет Белых.
Она призвала новичков отказаться от красных и черных трасс, а выбирать более легкие. Правильная оценка своих сил и умение контролировать скорость позволят безопасно завершить катание, добавила инструктор.