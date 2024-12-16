Инструктор Белых призвала сноубордистов и лыжников не игнорировать разминку перед выходом на склон

Мастер спорта и инструктор по сноуборду Мария Белых призвала сноубордистов и лыжников, в том числе опытных, не игнорировать разминку перед выходом на склон. Ее слова передал сайт Ura.ru .

Хорошая разминка, как пояснила инструктор, позволит минимизировать риск травм во время падения.

«Помашите руками, ногами, сделайте несколько приседаний. Это поможет избежать травм и настроит тело на активную работу», — дала совет Белых.

Она призвала новичков отказаться от красных и черных трасс, а выбирать более легкие. Правильная оценка своих сил и умение контролировать скорость позволят безопасно завершить катание, добавила инструктор.