Инструктор Алешкин посоветовал брать в лес цифровые навигаторы

Инструктор по выживанию в природных условиях Дмитрий Алешкин дал ценные советы туристам, собирающимся отправиться в лес. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, большинство людей не владеют навыками ориентации с помощью традиционного компаса и бумажных карт, поэтому он рекомендовал обзавестись современными навигационными устройствами, функционирующими автономно от интернета.

«Можно установить приложения на телефоны, которые не требуют доступа к Сети. Даже если интернета не будет, они все равно покажут вашу локацию. И заранее надо скачать карту региона, куда вы направляетесь», — пояснил специалист.

Еще одно важное правило подготовки к путешествию в дикую местность — информирование знакомых или родных о маршруте и предполагаемых сроках возвращения. Это элементарная мера безопасности, гарантирующая оперативную реакцию спасательных служб в экстренных ситуациях, добавил Алешкин.