Институт развития Казани опубликовал эскизы пространства «Кремлевский причал»

В центре города, на набережной, планируется создать современную территорию у воды. Она будет включать прогулочные дорожки, зоны отдыха и смотровые площадки с панорамными видами на Казань. Этот проект является частью масштабной концепции «Казань — город на воде».

Данная концепция, представленная в 2023 году, направлена на комплексное развитие набережных и речного транспорта с опорой на реки Волгу и Казанку. План включает возрождение пассажирских перевозок на речных трамваях и создание новых мест для прогулок.