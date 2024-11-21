Институт Пушкина выбрал слово 2024 года

«Пушкин» стало словом 2024 года по версии Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

«Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина назвал слово года в преддверии Дня словарей и энциклопедий. По версии экспертов-русистов, им стало слово „Пушкин“», — заявили в вузе.

Также в число ключевых слов года вошли «квадробер», «выборы», «искусственный интеллект» и «семья».

Слово года выбирают методом анализа различных источников информации, включая социальные сети, СМИ и другие платформы. Оно отражает ключевые события и тенденции, актуальность и важность явлений, которые в 2024 году оказали влияние на общество.

По мнению представителей института, 2024 год также можно считать годом Пушкина. Таким образом статистика поисковых запросов в Сети отражает устойчиво высокий интерес к поэту и его творчеству. По информации Wordstat, только за прошлый месяц число запросов «Пушкин» превысило 10 миллионов.

В 2023 году словом года признали «нейросеть».