«Институт демографического развития» изучил условия, которые могут повлиять на желание нижегородцев заводить детей
АНО «Институт демографического развития» изучил условия, которые могут повлиять на желание жителей Нижегородской области заводить детей. Аналитики основывались на результатах опросов, проведенных в конце 2025 года в разных муниципалитетах региона. В опросе участвовали нижегородцы фертильного возраста: учащаяся молодежь, семьи с детьми и пары, планирующие пополнение, написал сайт pravda-nn.ru.
Согласно исследованию, 72% бездетных пар в браке и 62% семей с одним ребенком считают материальное благополучие определяющим фактором для рождения детей. Важную роль играет и общественно-политическая стабильность — этот критерий назвали значимым 64% пар без детей и 63% семей с одним ребенком.
Состояние здоровья супругов подчеркивают от 48% до 68% участников опроса. Для 51% многодетных семей, как и для бездетных пар и семей с одним ребенком, важна поддержка государства.
С 1 июля 2025 года по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе начал действовать комплекс мер поддержки семей с детьми. Например, семьям стал доступен родительский основной доход «Основа», для получения которого не нужно соответствовать критериям нуждаемости. С учетом федерального материнского капитала общая сумма поддержки составит не менее одного млн рублей.