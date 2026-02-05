Инспекторы ГАТИ обнаружили на детской площадке в Петербурге пушку XIX века

Возле детской площадки в Санкт-Петербурге нашли артиллерийское орудие XIX века. Об этом сообщили в телеграм-канале Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга.

«В ходе выборочного мониторинга уборки детских площадок инспекторы увидели необычный элемент благоустройства. Во дворе дома 32 на проспекте Просвещения рядом с детской площадкой стоит пушка», — пояснили в ГАТИ.

Согласно воспоминаниям местных старожилов, старинный артиллерийский ствол появился здесь после строительства дамбы в 80-х. Орудие нашли рабочие и решили разместить его у себя во дворе. Историки говорят, что такие орудия входили в вооружение казематированных фортов и батарей морских крепостей России в середине XIX века и были одними из лучших в мире.

При этом находка не вызвала удивления у сотрудников Военно-исторического музея артиллерии. Там журналистам «Фонтанки» заявили, что про него «все знают испокон веков».

Пушка на Просвещения, 32 — не единственный памятный объект в этой местности. Еще одно старинное орудие расположено на проспекте Культуры, 21. Причем пушка не одна, а в паре с якорем. Там даже разместили пояснительную табличку, повествующую о происхождении предметов.

В ней сказано, что 24-фунтовая пушка, поднятая строителями дамбы со дна Финского залива, «была отлита известным мастером, модернизатором русского пушечного дела Гаскойном в 1798 году».