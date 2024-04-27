Инспектор труда Кузнецов: полмиллиона человек состоит в профсоюзах Петербурга и Ленобласти | 360°

27 апреля 2024, 16:09
Инспектор труда Кузнецов: полмиллиона человек состоит в профсоюзах Петербурга и Ленобласти
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области примерно полмиллиона человек состоит в профсоюзах. Такими данными поделился главный правовой инспектор труда Федерации профсоюзов города и области Георгий Кузнецов в эфире программы «Радиоклуб на Карповке»
По его словам, организация объединяет многих работников и студентов. В первую очередь, профсоюзы защищают трудовые права сотрудников, сообщил «Петербургский дневник».
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Например, это могут быть вопросы, связанные со средствами индивидуальной защиты для создания безопасных условий работы, отметил Кузнецов.
Санкт-Петербург
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