Инспектор Рубцов: водителя не станут штрафовать за скрытый грязью номер при соответствующей погоде

В Московской области правоохранители провели рейд по выявлению случаев сокрытия автомобильных номеров. В этих целях обычно используются медицинские маски, откидные конструкции и даже грязь в баллончиках, сообщил сайт телеканала « Звезда ».

Искусственную грязь можно купить за 400 рублей, а штраф за ее применение составляет пять тысяч рублей. Наказания можно избежать, если номер испачкан настоящим мокрым песком, а погодные условия соответствуют ситуации.

«Если видно, что машина сама по себе грязная, и номер тоже нечитаем, водители предупреждаются, проводится с ними профилактическая беседа», — пояснил заместитель командира 2-го полка дорожно-патрульной службы региона Андрей Рубцов.

Перед поездкой автомобилист всегда должен проверять читаемость знаков. Сокрытие номеров может обернуться лишением прав.