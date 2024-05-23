Инспектор МЧС Кажуров: получить судоводительское удостоверение можно с 18 лет

Лица, достигшие 18-летия, имеют право на получение судоводительского удостоверения. Об этом рассказал государственный инспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по Москве Александр Кажуров в беседе с ИА НСН .

По его словам, для обучения лучше записаться в школы, где преподают профессионалы. Следующий этап — сдача теоретических экзаменов, затем — проверка практических навыков.

Эксперт отметил, что испытания не отличаются существенной сложностью. Возможно, лодкой управлять чуть проще, чем автомобилем, добавил Кажуров.