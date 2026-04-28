Инспектор МЧС Авдышев предложил использовать землю из цветочных горшков для тушения огня в доме

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Карасунского округа Краснодара ГУ МЧС по краю Александр Авдышев рассказал «Краснодарским известиям» , как справиться с возгоранием в домашних условиях.

По словам специалиста, для возникновения огня необходимы три условия: кислород, источник нагревания и горючий материал. Горящую сковородку можно потушить, плотно закрыв ее крышкой и перекрыв тем самым доступ кислорода. Также в домашних условиях может помочь земля из цветочных горшков.

Авдышев отметил, что в многоквартирных домах можно использовать ручные пожарные рукава, которые размещаются в коридорах общего пользования.