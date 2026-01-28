Инспектор Храмов отметил, что снежная стихия официально считается уважительной причиной для опоздания на работу

Снегопады и метели могут стать причиной опоздания на работу. В таких случаях важно знать, как действовать, чтобы избежать наказания от работодателя. Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов предупреждает, что без доказательств опоздание может привести к замечанию или выговору, а неявка на работу — даже к увольнению. Об этом написал KP.RU .

Однако, по словам Храмова, снежная стихия официально считается уважительной причиной для опоздания или неявки на работу, и есть несколько решений Верховного суда, подтверждающих это.

Чтобы подтвердить свое опоздание, можно предпринять следующие шаги:

— Предупредить начальство о задержке, лучше всего написать по электронной почте или в мессенджере, чтобы зафиксировать время. — Сфотографировать препятствия, например, заваленный сугробом выход или застрявший транспорт. — Собрать доказательства: сообщения МЧС, справки метеослужбы, справки о ДТП, скриншоты с пробками, справки транспортной организации о сбоях в расписании и т. д.

Важно помнить, что работодатель вряд ли войдет в положение, если сотрудник живет недалеко от работы или метро.

Также Храмов отмечает, что уважительной причиной могут считаться и проблемы с членами семьи, например, если работник не мог привезти ребенка в школу или сад, а родственника в больницу из-за непогоды.