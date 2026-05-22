Инсектицидная обработка зелени начнется во Владивостоке 25 мая

Во Владивостоке 25 мая стартует инсектицидная обработка деревьев и кустарников. Работы будут вестись поэтапно на 32 объектах по всему городу, сообщил «Восток-медиа» со ссылкой на муниципальное учреждение «Зеленый Владивосток».

Специалисты обработают зеленые насаждения от вредителей, в том числе от ясеневого пилильщика. Общая площадь обработки составит более 215 тысяч квадратных метров.

В перечень территорий, где запланированы мероприятия, вошли улицы: Комсомольская, Амурская, Адмирала Юмашева, Народный проспект, Иртышская, Бородинская, Жигура, Русская, Каплунова и Окатовая.