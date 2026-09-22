Участники Международного фестиваля молодежи побывали в Мурманской области и познакомились с уникальной культурой и природой Кольского полуострова. В рамках региональной программы гости из Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего зарубежья посетили Териберку, саамскую деревню и первый в мире атомный ледокол «Ленин», пишет Zvezdanews .

Программа поездки включала мастер-классы, дегустацию северных продуктов и стратегические сессии по развитию туризма. Участники познакомились с историей региона, посетив музей и Кольскую сверхглубокую скважину.

Глубина скважины достигает почти 12 тысяч метров. Особенности пород стали для ученых неожиданностью: вместо ожидаемых твердых гранитов обнаруживались более мягкие слои, что значительно усложнило процесс бурения.

Поездка в Териберку на побережье Северного Ледовитого океана стала для многих иностранцев первым знакомством с суровой природой Арктики. Участник фестиваля из Бангладеш Абу Аджраб Мохамед Абдулхай признался, что местные пейзажи настолько впечатляют, что заставляют забыть обо всем остальном.

Также состоялась дегустация морепродуктов: гребешков, крабов и морских ежей. Для участницы из Мексики Даниэллы Оливерос вкус морского ежа оказался необычным — она сравнила его с легким оттенком соленой морской воды.