Иноагента Чирикову через суд выселили из квартиры в Москве

Московский суд выселил из жилья в столице покинувшую Россию экоактивистку Евгению Чирикову*. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на решение инстанции.

«Удовлетворить исковые требования о признании утратившей право пользования жилым помещением. Признать Евгению Сергеевну Чирикову* утратившей право пользования жилым помещением», — указали в документе.

Чирикова* не проживала в квартире более 10 лет, не предпринимала попыток вселиться и не оплачивала услуги ЖКХ. В законную силу решение суда пока не вступило.

Дело в суд поступило через несколько недель после удовлетворения ходатайств о заочном аресте Чириковой* и производстве обыска. Активистке вменили статью «Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ» и объявили в международный розыск.

Минюст в январе 2024 года включил Чирикову* в реестр иностранных агентов, а позднее — в перечень террористов и экстремистов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.